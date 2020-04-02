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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت ينفذ نزولاً ميدانياً للاسواق والان مع التفاصيل
الخميس 2 أبريل 2020
ينفذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت الاسبوع المقبل نزولاً ميدانياً الى الأسواق لمراقبة الزيادة التي طرأت مؤخراً على أسعار المواد الأستهلاكية الأساسية بمرافقة رجال من الأمن وممثلين عن النيابة العامة.
وأكد مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة خالد عوض غانم أن فريقاً من المكتب سيسرع الاسبوع المقبل في تنفيذ نزول ميداني إلى تجار التجزئة والجملة بمرافقة الأمن والنيابة تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة قائد المنطق العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وتفاعلاً مع شكاوى المواطنين، وذلك للوقوف بحزم واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق التجار الذين يثبت تلاعبهم بأسعار المواد الأساسية واستغلال معاناة المواطنين في هذا الظرف الإستثنائي والصعب.
ودعا مدير مكتب الصناعة، الاخوة تجار التجزئة والجملة إلى عرض فواتير الشراء وإبرازها لمندوبي المكتب والأمن والنيابة للتأكد،
وفي حال إثبات اي زيادات غير مبررة في الأسعار عن ما قبل هذه الأزمة، وعن فواتير الشراء سيتم محاسبة المخطأ من تجار التجزئة أو الجملة، واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضده.
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