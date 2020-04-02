شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمدد قرار تعليق "دخول حاملي الإقامة السارية والان مع التفاصيل

الخميس 2 أبريل 2020 قررت دولة الإمارات تمديد "تعليق " دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين إضافية قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها لجميع من لديهم اقامات سارية والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة "تواجدي للمقيمين" على موقع الوزارة حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

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