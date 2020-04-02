شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز| أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم تصل إلى مليون والان مع التفاصيل

الخميس 2 أبريل 2020 افاد موقع "سكاي نيوز" بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصلت إلى مليون.

Advertisements واضاف الموقع أن الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم تتخطى 51 ألفا. وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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