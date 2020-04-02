ارتفاع وفيات كورونا في إيطاليا وزيادة مخيفة للحالات الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع 760 إلى 13915، وهو رقم أعلى قليلا من الزيادة اليومية، التي سجلت قبل يوم وكانت 727.

وشهد عدد الحالات الجديدة زيادة مطردة، إذ ارتفع 4688 مقارنة مع 4782 قبل يوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في الـ21 من شهر فبراير/شباط الماضي إلى 115242.

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ويوم الخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782، فيما يبدو أنه يعزز آمال الحكومة في أن الوباء وصل لذروته، قبل التراجع المأمول في المستقبل القريب

وسجلت إيطاليا ذروة يومية بإعلان 6557 حالة إصابة جديدة في الـ21 من شهر مارس/آذار الماضي.

ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى نحو 18278 بشكل كامل اليوم الخميس، مقارنة مع 16847 في اليوم السابق، ولا يزال 4053 شخصا في العناية المركزة، بزيادة عن 4035 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا حالات وفاة أكثر من أي مكان آخر في العالم، وتمثل حوالي 28% من جميع الوفيات العالمية الناجمة عن الفيروس.

وفي لومبارديا، بؤرة تفشي المرض، انخفض العدد اليومي للوفيات والإصابات مقارنة بما كان عليه في اليوم السابق، حيث بلغ 367 و1292 على التوالي.