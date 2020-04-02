أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "مع الترحيب بالكلام الصادر عن الحكومة بخصوص نيتها تقديم مشروع قانون لتخفيض الرواتب العالية نسبيا ، نأمل أن يكون هذا الطرح جديا ، وأن يبنى على أسس واضحة وشفافة لا تستثني أحد ، لما في ذلك من مصلحة مالية وإدارية ، ويعتبر خطوة على طريق الإصلاح المنشود".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لوحت في اجتماعها اليوم أنها ستقوم بتخفيض الرواتب العالية وطلبت من وزير المالية غازي وزني مراسلة حاكم مصرف لبنان لخفض رواتب الموظفين "الخيالية".
كانت هذه تفاصيل خبر علامة : نأمل ان يكون طرح تقديم مشروع لتخفيض الرواتب العالية جديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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