علامة : نأمل ان يكون طرح تقديم مشروع لتخفيض الرواتب العالية جديا

أكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​فادي علامة​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "مع الترحيب بالكلام الصادر عن الحكومة بخصوص نيتها تقديم مشروع قانون لتخفيض الرواتب العالية نسبيا ، نأمل أن يكون هذا الطرح جديا ، وأن يبنى على أسس واضحة وشفافة لا تستثني أحد ، لما في ذلك من مصلحة مالية وإدارية ، ويعتبر خطوة على طريق الإصلاح المنشود".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لوحت في اجتماعها اليوم أنها ستقوم بتخفيض الرواتب العالية وطلبت من ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ مراسلة حاكم ​مصرف لبنان​ لخفض رواتب الموظفين "الخيالية".