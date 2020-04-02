رئيس بلدية الغبيري شكر اصحاب المولدات وشبكات توزيع الستالايت بالمنطقة

توجه رئيس ​بلدية الغبيري​ ​معن خليل​ إلى عدد من أصحاب اشتراكات ​المولدات​ الكهربائية بالشكر لأنهم بادروا من تلقاء أنفسهم بتخفيض الأسعار على المواطنين في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، وجدد خليل الطلب لمن لم يبادر حتى الآن إلى المساهمة بتخفيض الاشتراكات .

و كما نوه خليل في بيان بمبادرات التضامن المحلية، وتقدم باسم أهالي بلدية الغبيري بالشكر من أصحاب شبكات توزيع الستالايت لإعفاء جميع المشتركين من اشتراك شهر نيسان آملا المزيد من العطاء والخير والتكافل .

هذا ولبى الكثير من اللبنانيين نداء التكافل الإجتماعي في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان.