هنري حلو: ‏التواصل ممنوع لكن التكافل مطلوب في زمن فيروس كورونا اللعين

أشار النائب هنري حلو في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "التواصل ممنوع لكن التكافل مطلوب في زمن فيروس كورونا اللعين. التباعد الاجتماعي هو الطريقة الفضلى لمحاربته، لكن التضامن الاجتماعي هو الوسيلة الأنسب للصمود في هذه الحرب والانتصار على الوباء".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع انتشار فيروس كورونا حيث سجل 16 حالة وفاة وحوالي 500 إصابة مؤكدة بالفيروس على الأراضي اللبنانية، وقد أعلنت الدولة حظر التجول في محاولة للحد من المزيد من الإنتشار للفيروس.
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