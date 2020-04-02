هنري حلو: ‏التواصل ممنوع لكن التكافل مطلوب في زمن فيروس كورونا اللعين

أشار النائب ​هنري حلو​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "‏التواصل ممنوع لكن التكافل مطلوب في زمن ​فيروس كورونا​ اللعين. التباعد الاجتماعي هو الطريقة الفضلى لمحاربته، لكن التضامن الاجتماعي هو الوسيلة الأنسب للصمود في هذه الحرب والانتصار على الوباء".

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ يعاني من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع انتشار فيروس كورونا حيث سجل 16 حالة وفاة وحوالي 500 إصابة مؤكدة بالفيروس على الأراضي اللبنانية، وقد أعلنت الدولة ​حظر التجول​ في محاولة للحد من المزيد من الإنتشار للفيروس.