النشرة: إضاءة برج العذراء في زحلة على نية شفاء لبنان والعالم من كورونا

أفاد مراسل ​النشرة​ ان "إضاءة برج سيدة زحلة و​البقاع​ هذا العام جاءت قبل ​عيد القديسة ريتا​ بشهر نظراً لما يمر به ​لبنان​ والعالم من مآساة بسبب كورونا، واكراماً للسيدة العذراء التي كانت الام الحارسة لزحلة و البقاع في كل المراحل الصعبة التي تجاوزها لبنان على مرّ تاريخه، وعين سيدة زحلة اليوم أيضاً على هذا الوطن وشعبه في ​الأزمة​ الصحية العالمية جرّاء ​فيروس كورونا​ مزينةً ب​العلم اللبناني​، أنيرت في عتمة الألم والهلع والخوف من المجهول لتقول: "لا تخافوا أنا معكم" و سأبقى العين الساهرة و الحارسة لهذه المدينة وسهلها التي كانت دائماً منفتحة بمحبة و سلام على سهل البقاع و كل لبنان .

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