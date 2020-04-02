إميل رحمة عن تبرع الملياردير أرماني: حبّذا لو تُعدي حميّته الوطنية كفيروس كورونا

تعليقا على ما تم تداوله على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في الأيام الماضية حول تبرّع الملياردير الإيطالي جورج أرماني بمبالغ مالية ضخمة للسلطات الإيطالية لمواجهة وباء كورونا، قال النائب السابق إميل رحمة:" استوقفني ما ادلى به الملياردير جورج أرماني، وقلت حبَّذا لو ان هذه الحمية الوطنية عنده يكون لها مفعولا معديا ك​فيروس كورونا​ وتتجه الى ​لبنان​ وتسبح في فضائه".

وكانت انتشرت ​أخبار​ عن تبرع الملياردير الإيطالي جورج أرماني بمبلغ مالي كبير وتأكيده استعداده للتبرع بكل ماله لكي لا تسقط ​إيطاليا​ على ركبتيها.