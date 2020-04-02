تعليقا على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية حول تبرّع الملياردير الإيطالي جورج أرماني بمبالغ مالية ضخمة للسلطات الإيطالية لمواجهة وباء كورونا، قال النائب السابق إميل رحمة:" استوقفني ما ادلى به الملياردير جورج أرماني، وقلت حبَّذا لو ان هذه الحمية الوطنية عنده يكون لها مفعولا معديا كفيروس كورونا وتتجه الى لبنان وتسبح في فضائه".
وكانت انتشرت أخبار عن تبرع الملياردير الإيطالي جورج أرماني بمبلغ مالي كبير وتأكيده استعداده للتبرع بكل ماله لكي لا تسقط إيطاليا على ركبتيها.
كانت هذه تفاصيل خبر إميل رحمة عن تبرع الملياردير أرماني: حبّذا لو تُعدي حميّته الوطنية كفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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