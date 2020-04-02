بلدية برمانا: لا اصابات بالفيروس في البلدة حتى الآن

نفت بلدية برمانا في بيان، "ما يتم تناقله عن إصابة أ. ج. بفيروس كورونا المستجد"، مؤكدة انه ب"صحة جيدة وان لا اصابات بالفيروس في البلدة حتى الآن". وحذرت من "تناقل اخبار مغلوطة تثير البلبلة والهلع في نفوس ابناء البلدة".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات اللبنانية سجلت 16 حالة وفاة وحوالي 500 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وأعلنت الحكومة حظر التجول على جميع الأراضي اللبنانية وذلك منعاً لمزيد من الإنتشار للفيروس.
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