وزير التربية يعلن تأجيل الامتحانات الرسمية وابقاء امر الغائها رهن السيناريوهات

أعتبر وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب، في حديث تلفزيوني، انه "مع اعطاء الحكومة في هذه المرحلة صلاحيات استثنائية لان الظرف استثنائي"، لافتاً الى ان "تجربة وزارة التربية الناس تحكم عليها، وهي حمل، على امل ان اكون حملت الوزر بالشكل الصحيح"، شارحاً "مسارات التعليم الثلاث اليوم التي تطبق في التعليم عن بعد".
ولفت المجذوب الى انه "نحاول قدر المستطاع ان نواجه هذه الحرب اليوم الا وهي الكورونا"، مبيناً ان "لكل حدث سيناريو، ونريد أن نريح الجميع الاهل والطلاب، ومن المبكر الحكم على العام الدراسي، ويمكن تعويض كل شيء الا الانسان ولهذا ندرس كل الاحتمالات"، معلناً "تأجيل الامتحانات الرسمية وابقاء امر الغائها رهن السيناريوهات المقبلة".
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