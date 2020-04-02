الصحة المغربية: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​، عن "تسجيل 4 ​حالات​ وفاة جديدة، بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، وان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض في البلاد، حتى الآن، ارتفع إلى 30 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 44"، موضحة أنه "تم تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة".

هذا ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته ​منظمة الصحة العالمية​ على أنه "جائحة"، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، و​حالة الطوارئ​ الصحية من 20 آذار وحتى 20 نيسان المقبل.