الصحة الأردنية: تسجيل 5 أضعاف إصابات بفيروس كورونا في الاردن يوم أمس

أعلن ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر، في ​مؤتمر صحفي​، عن "تسجيل 5 أضعاف إصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​الاردن​ يوم أمس"، مشيرا إلى أن "الحصيلة العامة للمصابين الذين تم رصدهم بلغت 299 حالة، وذلك بعد أن ارتفع عدد ال​حالات​ المؤكدة في الإحصائية السابقة بواقع 4 حالات، اضافة الى ان "الجهات الطبية المعنية سجلت 9 حالات شفاء جديدة غادرت المستشفى هذا اليوم".

بدوره لفت وزير ​الدولة​ لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، في المؤتمر الصحفي نفسه، الى ان "انخفاض أعداد المصابين لا يعني بالضرورة زوال الخطر، ولا انتهاء الوباء، وأشرنا إلى دول انخفضت فيها أعداد الإصابات بشكل كبير، ثم انفجرت بشكل فجائي بسبب عدم الالتزام، واعتقاد أفرادها بأن الخطر قد زال".