حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم تتجاوز المليون حالة

تحدثت وسائل اعلام عالمية ان "العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض "COVID-19" في ​العالم​ تجاوز حاجز مليون حالة، بينها 210 آلاف شفاء فقط.

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