ولي العهد السعودي يبحث في اتصال مع ترامب وضع أسواق الطاقة في العالم

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وذلك لبحث أوضاع سوق الطاقة في العالم. وأعقب هذا الاتصال الهاتفي دعوة ​السعودية​ لعقد اجتماع طارئ لدول "​أوبك +​" من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار ​النفط​ العالمية، واشارت السلطات في السعودية إلى أن هذه الدعوة التي أعلنت عنها تأتي في إطار سعي الدائم في دعم ​الاقتصاد العالمي​ في هذا الظرف الاستثنائي والصعب وتقديراً لطلب رئيس ​الولايات المتحدة الأميركية​ دونالد ترامب والأصدقاء في ​الولايات المتحدة الاميركية​. إضغط للمزيد

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