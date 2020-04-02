انتهاء التصويت لاختيار زعيم جديد لحزب العمال البريطاني

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لندن: انتهت عمليات التصويت لاختيار زعيم جديد لحزب العمال البريطاني خلفا لجيريمي كوربن الخميس، على أن يعلن الفائز السبت.

ودعي نحو 600 ألف من أعضاء حزب العمال، أكبر احزاب المعارضة في بريطانيا إلى اختيار خلف لكوربن من خلال الاقتراع إلكترونيا أو عبر البريد. وكان بوريس جونسون ألحق هزيمة كبيرة بكوربن خلال الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر.

ويتنافس على المنصب ثلاثة مرشحين. ويعتبر المرشح الوسطي كير ستارمر (57 عاما) المسؤول عن ملف البريكست في الحزب منذ ثلاث سنوات، الأوفر حظا للفوز.

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أما منافسته ريبيكا لونغ-بايلي (40 عاما) فتعتبر وريثة جيريمي كوربن الطبيعية بسبب ميولها اليسارية الكبيرة.

وتلقت المرشحة الثالثة ليزا ناندي (40 عاما) دعما من نقابة "جي ام بي" التي تمثل 500 ألف عامل.

وبسبب تفشي وباء كوفيد-19، لن يكشف عن اسم الفائز خلال مؤتمر خاص بالحزب بل سينشر عبر موقعه الإلكتروني، فيما سجل المرشحون مسبقا خطاب الفوز في حال اختيارهم.