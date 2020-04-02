عاجل.. عدد الإصابات بـ”كورونا” حول العالم يتخطى حاجز المليون

تجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الخميس، حاجز المليون منذ ظهوره في الصين نهاية دجنبر الماضي.

وتخطت وفيات فيروس كورونا حول العالم عتبة 50 ألف شخص، بزيادة 25 ألفاً في أقل من أسبوع.

وأظهرت إحصائيات منصة “ورلدو ميترز” المتخصصة في متابعة مختلف الإحصائيات حول العالم ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى 50508، في وقت بلغ فيه عدد حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس 210 آلاف من أصل مليون حالة مسجلة.

وتتصدر الولايات المتحدة جميع الدول من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت ما يزيد عن 228 ألف إصابة، حتى مساء الخميس، بعد تسجيلها أكثر من 13500 إصابة في اليوم لوحده.

فيما حلت إيطاليا من حيث الوفيات بالمرتبة الأولى بـ 13,915، تليها إسبانيا بـ10096 ومن بعدها الولايات المتحدة بـ 5,373.