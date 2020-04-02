الأرقام اليومية ليست مؤشرًا.. اليوبي: الحالة الوبائية ستتضح خلال 3 أو 4 أيام المقبلة

دعا مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، اليوم الخميس، إلى عدم الاعتماد على تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، بين يوم وآخر، في تقييم الوضع داخل المغرب.

وشدد اليوبي في التصريح الصحافي لمساء اليوم الخميس، على ضرورة التعامل بحذر مع الأرقام والمعطيات، خاصة بين يوم وآخر، موضحاً أن “التتبع الوبائي يجب أن يتم خلال عدة أيام متتالية”.

وقال المسؤول الصحي إن الأرقام اليوم يجب تحليلها بدقة أكثر بعد صدور معطيات جديدة في غضون ثلاثة أو أربعة أيام القادمة من أجل أن تضح الرؤية أكثر، و”نستطيع تحليل المعلومات أخذاً بعين الاعتبار جميع المعطيات، بما فيها إجراءات العزل الصحي”، فضلاً عن “الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها سواء فيما يخص المخالطين أو فيما يخص التكفل بالمرضى”.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت 49 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 691 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 44 بـ7 حالات جديدة، وتعافي 7 مرضى في المقاب