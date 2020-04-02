الفنان سعيد الناصيري يعلن إصابة شقيقه بكورونا: حالته صعبة..ادعوا له والزموا بيوتكم-فيديو

كشف الفنان سعيد الناصري، أن شقيقه الأكبر، أصيب بفيروس كورونا المستجد، ويصارع للبقاء على قيد الحياة من غرفة العناية المركزة.

وطالب الفنان المغربي الجمهور بأخذ الحيطة والحذر وملازمة المنازل لتجنب خطر الجائحة.

وظهر الناصري في مقطع فيديو، اليوم الخميس، يعلن عن إصابة شقيقه الأكبر محمد بالفيروس، مشيرا لخطورة وضعه الصحي.

وألح الناصري في مقطع الفيديو، على ضرورة ملازمة المنازل، لدعم جهود جنود المجتمع في مهامهم لتجاوز هذه الأزمة، منهم رجال الصحة، ورجال الأمن، والسلطات.

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وأنهى الناصري الفيديو بطلب الدعاء لصالح شقيقه وقال: “من أجل مصلحتنا متخطروش.. المسألة خطيرة.. دعيو مع الأخ ديالي مع جميع المرضى بالشفاء”.