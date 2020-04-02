بنك ألماني يتلقى طلبات عاجلة لقروض من مواجهة كورونا

الخميس 2 أبريل 2020

أعلن بنك التنمية التابع للدولة في ألمانيا "كيه.إف.دبليو" اليوم الخميس تحقيق أرباح خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن دعم الاقتصاد المحلي هو محور اهتمامه خلال العام الحالي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال جونتر براوينج رئيس مجلس إدارة البنك في تصريحات عبر الهاتف إن أزمة فيروس كورونا تغطي على كل ما سواها، مضيفا: "الشيء الوحيد المهم الآن، هو مدى السرعة التي سنحقق بها تأثيرا (على حالة الاقتصاد) من خلال البرنامج الخاص".

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد طلبات الحصول على قروض من برنامج القروض الحكومية الطارئة الذي أطلقته الحكومة عبر البنك لمواجهة تداعيات أزمة كورونا 2500 طلب بقيمة إجمالية 10.6مليار يورو نحو 11.6مليار دولار.

وأغلب الطلبات التي وصلت إلى بنك "كيه.إف.دبليو" تستهدف الحصول على قرض يصل إلى 3 ملايين يورو فقط، وهو ما يجعل إجراءاتها بسيطة.

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وقد وافق البنك بالفعل على حوالي 210 طلبات بقيمة 750 مليون يورو.

من ناحية أخرى، توقع البنك زيادة كبيرة في عدد الطلبات يوم الاثنين المقبل، عندما يفتح باب تلقي الطلبات وإصدار الموافقات عبر الإنترنت، مشيرا إلى أنه يتوقع وصول إجمالي القروض التي سيقدمها خلال العام الحالي إلى 50 مليار يورو.

ولم يستبعد البنك وصول القيمة الإجمالية لبرنامج قروض الطوارئ إلى 100 مليار يورو.

من ناحية أخرى، أعلن البنك تحقيق أرباح أكبر من التوقعات خلال العام الماضي.

وبلغت أرباح البنك خلال العام الماضي 1.367 مليار يورو وهو ما يقل عن أرباح العام الماضي لكنها تزيد عن التوقعات.

ووصف رئيس مجلس إدارة البنك هذه النتائج بأنها "مرضية للغاية".