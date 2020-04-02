صندوق النظافة والتحسين بالشراكة مع جمعية بناء يدشنا حملة نظافة لمديريات مركز المدينة لفترة 5 أشهر

الخميس 2 أبريل 2020

دشن، صباح اليوم الخميس ٢ ابريل ٢٠٢٠م، المدير التنفيذي للصندوق الاستاذ عبدالله جسار، حملة النظافة ورفع المخلفات والتي تستهدف شوارع وأحياء مديريات مركز المدينة ( القاهرة _ والمظفر _ وصالة) بتمويل من صندوق التمويل الانساني اليمن YHF وضمن اطار مشروع اعادة تحسين الوصول الآمن للمياه والصرف الصحي والاصحاح البيئي .



وفي التدشين أشار جسار إلى أهمية تنفيذ الحملة في ظل تفشي كثير من الأوبئة والأمراض وآخرها فيروس كورونا.

وأوضح جسار أن الحملة تهدف لتنظيف أحياء وحواري مديريات مركز المدينة وشوارعها الرئيسية والفرعية من أكوام القمامة المكدسة في الحارات والتجمعات السكانية خاصة ذات الكثافه السكانية وإزالة مخلفات سيول الأمطار والاتربة الرملية و البناء في الشوارع العامة التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة.

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وبين جسار أنه تم مسبقاً الأعداد الجيد للحملة وستسير وفق برنامج وخط سير خاص بأعمال النظافة والترحيل اليومي بما يسهل تنفيذ الحملة ويضمن إستهداف كافة أحياء وشوارع مديريات مركز المدينة الثلاث.

في حين اعتبر مدير مشروع النظافة عبدالله اليوسفي ، تنفيذ الحملة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة بشكل عام والصندوق بشكل خاص سيكون لها نتائج ملموسة ستنعكس نتائجها على الوقع وستسهم بتخفيف الضغط الذي يواجهه الصندوق ومشروع النظافة والذي أثر سلبياً على سير أعمال النظافة نتيجة شحة الإمكانيات ونقص في المعدات كون الصندوق بالوقت الحالي يعمل وفق الامكانيات المتاحه والمعدات المتوفره والتي

لا تتجاوز نسبة ١٠٠/١٠ مما كان عليه الصندوق فترة ما قبل الحرب والحصار الغاشم على مدينة تعز.

وأكد أهمية تعاون المواطنين مع إدارة مشروع النظافة في الحفاظ على نظافة شوارع واحياء مدينة تعز بصورة دائمة من خلال الإلتزام بوضع المخلفات في أماكنها المخصصة وتوسيع المشاركة المجتمعية في هذه الحملة وأي حملات نظافة أخرى قادمة بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والمنظر الجمالي للمدينة، كون النظافة مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع.