شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مستشار خامنئي .. كورونا يهاجم رئيس البرلمان الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" إن نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة برئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني جاءت إيجابية، وأن لاريجاني يخضع الآن للحجر الصحي. ويشغل لاريجاني الذي يبلغ من العمر62 عاما، منصب رئيس البرلمان منذ عام 2008، وهو أحد أكثر الساسة نفوذا في إيران. وقبل أن يتولى مهامه البرلمانية، كان كبير مفاوضي الملف النووي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وتعاني إيران من أسوأ تفش لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط. كما أصيب بالفيروس علي أكبر ولاياتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، للسياسة الخارجية.

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