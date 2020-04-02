استقالة وزير الزراعة الأردني بسبب 'أخطاء كورونا'

قدم وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، الخميس، استقالته من الحكومة الأردنية، بسبب "أخطاء في التعامل مع أزمة كورونا".
ونشرت صفحة رئاسة الوزراء الأردنية على موقع "فيسبوك"، بيانا جاء فيه: "التزاما بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات، وضع وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يدي رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن ذلك جاء "إيمانا بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن، شأنه شأن غالبية دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم".
وأضاف البيان أن ذلك جاء "إيمانا بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن، شأنه شأن غالبية دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم".
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