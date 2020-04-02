'رويترز': قراصنة على صلة بإيران حاولوا اختراق حسابات موظفي الصحة العالمية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها، إن قراصنة إلكترونيين يعملون لصالح الحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكتروني لموظفين في منظمة الصحة العالمية أثناء تفشي فيروس كورونا.
وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق غازارافيتش أن مهاجمين استهدفوا حسابات بريد إلكتروني شخصية لموظفين بالمنظمة، لكنه قال إن المنظمة لا تعلم من المسؤول عن ذلك.
وأضاف طارق غازارافيتش "على حد علمنا لم تنجح أي من هذه الهجمات".
ونفت الحكومة الإيرانية تورطها في الأمر، وصرح متحدث بوزارة تكنولوجيا المعلومات في طهران "هذه كلها محض أكاذيب لممارسة ضغط أكبر على إيران.. إيران كانت ضحية للاختراق الإلكتروني".
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