'رويترز': قراصنة على صلة بإيران حاولوا اختراق حسابات موظفي الصحة العالمية

ولم يتضح، بحسب الوكالة، إن كان تم بالفعل اختراق أي حساب، لكن هذه الهجمات تظهر أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المشاركة في الجهود الدولية لاحتواء الفيروس تتعرض لهجومات إلكترونية من مخترقين يبحثون عن معلومات عن الوباء.وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق غازارافيتش أن مهاجمين استهدفوا حسابات بريد إلكتروني شخصية لموظفين بالمنظمة، لكنه قال إن المنظمة لا تعلم من المسؤول عن ذلك.

وأضاف طارق غازارافيتش "على حد علمنا لم تنجح أي من هذه الهجمات".

ونفت الحكومة الإيرانية تورطها في الأمر، وصرح متحدث بوزارة تكنولوجيا المعلومات في طهران "هذه كلها محض أكاذيب لممارسة ضغط أكبر على إيران.. إيران كانت ضحية للاختراق الإلكتروني".