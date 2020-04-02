الكتيبة البيضاء.. تكريم عالمي لجيش "حرب كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبذل الطواقم الطبية أو الكتيبة البيضاء جهودا استثنائية في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم. ودعت حكومات العالم شعوبها للثناء على الطواقم الطبية، تكريما لجهودها بطرق مختلفة. وتستعرض "العين الإخبارية" أبرز المبادرات الداعية لتكريم الطواقم الطبية لما تبذله من جهود كبيرة لعلاج المرضى ومكافحة الوباء.

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