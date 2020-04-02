ارتفاع مصابي كورونا في الأردن إلى 299

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ السعودية نيوز

قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ارتفع إلى 299 حالة، عقب تسجيل 21 إصابة جديدة.



وأشار "جابر" إلى أنه تسجيل 9 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا، فيما تم إجراء 1400 فحص كورونا، الخميس.

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من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، إن بلاه دخلت في محطة مهمة وحاسمة في معركتها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، إذ تكمل، الجمعة، 14 يوماً من حظر التجول.

وأكد "العضايلة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن هذين الأسبوعين كانا في غاية الأهمية في جهود محاصرة الوباء، والتوعية بخطورته، وحشد وتوجيه طاقات الدولة البشرية ومواردها تجاه هذا الهدف المركزي.

وشدد "العضايلة" على أن المعركة ضد الوباء لم تنته بعد، بل تتطلب بعض الإجراءات الإضافية والضرورية والمتعلقة بحركة المواطنين، حتى يتم ضمان سرعة محاصرة الوباء، والخروج من حالة الحظر تدريجيا.