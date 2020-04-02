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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
ادعى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن بلاده لا تبدأ الحروب، ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس.
وكتب ظريف على حسابه على موقع تويتر «إيران لا تبدأ الحروب، ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس».
ودعا ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى عدم الاستجابة لدعاة الحروب، وكتب «لا تترك نفسك ليضللك دعاة الحرب المعتادون مرة أخرى».
وواصل ادعاءاته قائلا «إيران لديها أصدقاء، ولكن لا يمكن أن يكون لدى أحد الملايين من الوكلاء»، وأضاف «على عكس الولايات المتحدة فإن إيران تتصرف فقط من أجل الدفاع عن نفسها».
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف مدعيا: نحن لا نبدأ الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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