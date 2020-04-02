اليونيفيل: التبرع لمستشفى بنت جبيل الحكومي بتجهيز غرفة ونعمل لشراء جهاز PCR لمستشفى تبنين

أعلنت ​اليونيفيل​، في بيان، أنها "تماشيا مع جهودها لمساعدة السكان المضيفين في حربنا المشتركة ضد ​فيروس كورونا​ في ​جنوب لبنان​، تتخذ الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل مبادرات تهدف إلى تزويد المجتمعات المحلية بالمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات المتاحة لدينا. وفي الأيام القليلة الماضية، نفذ القطاع الغربي والذي هو بقيادة إيطاليا، عدة مشاريع في منطقة عملياته، استجابة لطلبات من ​مستشفيات​ للتمكن من استقبال ​حالات​ مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".

ولفتت الى أنه "في إطار هذا الدعم المستمر لليونيفيل، وعقب اجتماع بين مدير ​مستشفى بنت جبيل الحكومي​ وقائد القطاع الغربي العميد دييغو فولكو، تم التبرع بغرفة جاهزة لصالح المستشفى لاستخدامها كمكان لفرز واستقبال المصابين المحتملين بالفيروس خارج المنشأة الطبية، وتم تعزيز الشراكة مع المستشفى بشكل أكبر في 30 آذار من خلال التبرع بثلاثة أجهزة طبية، وهي عبارة عن جهاز Truscope Classic (جهاز محمول لمراقبة المريض بالتقنية الرقمية) لقسم أمراض الدم، وجهاز SE-1201 لتخطيط كهربائية القلب لقسم أمراض القلب، أما الجزء الثالث من الهبة فهو عبارة عن جهاز لتحليل أمراض الدم من نوع Mindray Hematology BC 5150".

وأوضحت أن "مقر قيادة القطاع الغربي يعمل حاليا، على طلب قدمه ​مستشفى تبنين​ لشراء جهاز MiC qPCR الذي يستخدم تقنية الحث المغناطيسي لتسخين العينات والهواء المضغوط للتبريد، لاستخدامها في تحليل حالات فيروس كورونا"، مشيرة الى أن "هذه التبرعات هي جزء من جهود اليونيفيل الأوسع لمساعدة السكان المحليين والمجتمعات المحلية في الحرب المشتركة ضد وباء فيروس كورونا".