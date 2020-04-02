لفت وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ ​رمزي المشرفية​ في اليوم العالمي للتوحّد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "أضأنا مبنى ​وزارة​ الشؤرن الإجتماعية بالأزرق في مناسبة اليوم العالمي للتوحد، وهذا اليوم الذي يأتي ​السنة​ مع ظرف استثنائي نعيشه جميعاً وفي أنحاء العالمي كافة، بتباعد إجتماعي وحجر صحّي، لندرك المعنى الحقيقي للتوحّد ونشعر مع هؤلاء ​الأطفال​، وشكراً لجمعية The Right Road على تعاونها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشرفية في اليوم العالمي للتوحّد: يأتي السنة بظرف إستثنائي وتباعد إجتماعي وحجر صحّي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.