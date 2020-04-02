انتشار لوحدات من الجيش في احياء طرابلس لمنع التجمعات

نفذت وحدات من الجيش انتشارا في احياء طرابلس والميناء والبداوي والقلمون مساء اليوم، في خطة هدفت إلى منع التجمعات وخرق حظر التجول. وحثت وحدات الجيش الأهالي على التزام بيوتهم.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب طلب من المواطنين كما من القوى الأمنية التشدد بتطبيق قرار الحكومة بمنع التجول إلا للضرورة القصوى وذلك حفاظاً على المصلحة العامة والخاصة وعدم انتشار فيروس كورونا أكثر.
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