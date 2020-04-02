انتشار لوحدات من الجيش في احياء طرابلس لمنع التجمعات

نفذت وحدات من ​الجيش​ انتشارا في احياء ​طرابلس​ و​الميناء​ والبداوي و​القلمون​ مساء اليوم، في خطة هدفت إلى منع التجمعات وخرق ​حظر التجول​. وحثت وحدات الجيش الأهالي على التزام بيوتهم.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ طلب من المواطنين كما من ​القوى الأمنية​ التشدد بتطبيق قرار الحكومة بمنع التجول إلا للضرورة القصوى وذلك حفاظاً على المصلحة العامة والخاصة وعدم انتشار ​فيروس كورونا​ أكثر.