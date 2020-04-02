الجيش: مطلوب من سكان مخيم عين الحلوة سلم نفسه الى مديرية المخابرات

أكدت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ في بيان أنه "بتاريخه، قام المدعو رامي سليمان العبد مكتوم القيد - سكان ​مخيم عين الحلوة​ - حي البركسات، والمطلوب بعدة مذكرات توقيف بتسليم نفسه إلى ​مديرية المخابرات​ عند أحد مداخل المخيم. وقد بوشر التحقيق معه بإشراف ​القضاء​ المختص". إضغط للمزيد

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