الطبش: ‏ما زال التخبط سيد الموقف في اجراءات الحكومة لعودة اللبنانيين

أشارت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "ما زال التخبط سيد الموقف في اجراءات حكومة "المستقلين" لعودة اللبنانيين؛ استمارات مذهبية،استنسابية في التعامل، غياب التوجيه في بلدان الانتشار، والانكى التمييز بين اللبنانيين عبر استبعاد اللبنانية المتزوجة من اجنبي مع اولادها! ألهذا الحد وصل الظلم عند اهل السلطة العنصريين؟".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية إتخذت قراراً بإعادة الراغبين من اللبنانيين المغتربين إلى الوطن إبتداءاً من نهار الأحد القادم من خلال تسيير رحلات خاصة.
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