حزب القوات اللبنانية يقيم صلاة رفع البخور عن أنفس شهداء معركة زحلة

أقامت منطقة زحلة في حزب "القوات اللبنانية" صلاة رفع البخور عن "أنفس شهداء معركة زحلة الذين سقطوا في نيسان العام 1981 وذلك في ساحة شهداء المدينة، وترأس ​الصلاة​ الأب طوني رزق وحضرها عضوا تكتل "​الجمهورية القوية​" النائبان ​جورج عقيص​ و​سيزار المعلوف​، إضافة لمنسق المنطقة طوني القاصوف وأعضاء جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في زحلة، وفي ختام الصلاة تم وضع اكليل من الغار على ​نصب الشهداء​ تخليداً لذكرى استشهادهم".

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