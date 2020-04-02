معهد البحوث الصناعية عرض أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة

صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان حول "أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال آذار 2020"، جاء فيه: "البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 1,339 بيانا جمركيا.

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 18 بيانا جمركيا.

- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 412 بيانا جمركيا.

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها، وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية، 479 بيانا جمركيا.

- البيانات التي أحيلت على الكشف والفحص بعد الدراسة، 430 بيانا جمركيا.

- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه، 417 بيانا جمركيا.

- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 14 بيانا جمركيا.

وتوزعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (10)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2).

علما بأن البيانات غير المطابقة نوعان:

- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدونة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية، والتي تعالج بواسطة التصحيح 13 بيانا جمركيا.

- البيانات غير المطابقة، والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 1 بيانات جمركية، وهي مفصلة على الشكل التالي: قفازات طبية، وجود ثقوب وعيوب 1432 كرتونة - ماليزيا- ​مرفأ بيروت​".