وجه ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد اللبكي​ رسالة الى رؤساء ​البلديات​ واتحادات البلديات، أشار فيها إلى أنه "عطفا على تعاميمنا السابقة، نطلب منكم الجواب عبر تطبيق الواتس آب عن مراكز الحجر المقترحة من قبلكم ما إذا كانت مجهزة وفقا للأصول بأسرة وحمامات ومستلزمات طبية وأدوات تعقيم، وتحديد النواقص وذلك خلال مدة 24 ساعة، شاكرين تعاونكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ عكار طلب من رؤساء البلديات افادته عن جهوزية مراكز الحجر المقترحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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