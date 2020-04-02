تعميم من حب الله للصناعيين: لعدم صرف أي عامل لبناني واستبداله بأجنبي

أصدر وزير ​الصناعة​ الدكتور ​عماد حب الله​ تعميما إلى جميع الصناعيين ال​لبنان​يين، جاء فيه: "لما كان لبنان يرزح تحت عبء الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية المزمنة التي أدت إلى ارتفاع نسبة ​البطالة​ بين اللبنانيين ووصولها الى معدلات مرتفعة، ولما كنا نواجه وباء ​كورونا​ كما العالم أجمع الذي أدى الى تفاقم ازماتنا كافة في لبنان، علمنا أن بعض الصناعيين قد لجأ الى صرف ​العمال​ اللبنانيين لاستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى مستغلين اوضاعهم لخفض الاكلاف، الأمر الذي يؤدي الى تداعيات خطيرة تهدد الامن الصناعي والاقتصادي والاجتماعي، وأهمها:

- ازدياد نسبة البطالة بين العمال اللبنانيين.

- إمكانية حصول ​انفجار​ اجتماعي بين السكان.

- خروج العملات الصعبة والايرادات المالية الى خارج المنظومة الاقتصادية اللبنانية.

- حرمان ​الخزينة اللبنانية​ من ايرادات كبيرة.

- تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية والصحية.

وبناء على كل ما سبق، نتوجه إليكم ونذكركم بضرورة الالتزام بالقوانين اللبنانية المرعية الاجراء وعدم صرف أي عامل لبناني واستبداله بعامل من جنسيات أخرى فقط لغايات مصلحية كائنا ما كانت، وذلك تحت طائلة المسؤولية، لأن الوزارة في صدد اتخاذ اجراءات قاسية بحق المخالفين لهذا التعميم، تبدأ بالتنبيه والتحذير، وتصل الى حد الاقفال".