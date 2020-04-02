الشيخ العيلاني: على المغتربين العائدين التعاطي بمسؤولية وخصوصا بعد وصولهم الى وطنهم

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​، إن "كان ولا بد تريد ​الحكومة اللبنانية​ تأمين عودة الراغبين من المغتربين اللبنانيين الى وطنهم يجب عليها اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وخصوصا لجهة الزامية العائدين بالحجر الصحي، وان لا يكون ذلك من باب التمني عليهم بل بإجبارهم بذلك ووضع نقاط مراقبة ومتابعة لأماكن الحجر"، داعياً المغتربين العائدين "التعاطي بمسؤولية وخصوصا بعد وصولهم الى وطنهم وعدم التهاون والتساهل في الإلتزام بالإجراءات الوقائية، ويجب ان يتعاون الجميع في هذه المرحلة الخطيرة للحد من تفشي وباء ​كورونا​".

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