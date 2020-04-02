استنكر رئيس إتحاد بلديات صيدا ​الزهراني​ رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس بلدية عنقون حسين فرحات ما تعرض له قبل أيام من قبل عدد من الأشخاص داخل مكتبه في البلدية، منوها ب"المناقبية الإنسانية لفرحات، و بالدور البلدي الهام الذي يقوم به من أجل إنماء بلدته، فضلا عن دوره الفاعل كعضو أساس في إتحاد صيدا الزهراني".

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودي إتصل برئيس بلدية عنقون مستنكرا ما تعرض له في مكتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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