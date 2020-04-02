بلدية صيدا تطلق إحصاءً إلكترونيا للعائلات المتضررة من تداعيات أزمة كورونا

أطلقت ​بلدية صيدا​ إحصاءً إلكترونيا للعائلات المتضررة من تداعيات أزمة "​كورونا​" تحت شعار "خليك بالبيت والقسيمة بتوصلك عالبيت"، على ان يبدأ توزيع القسائم الشرائية مطلع الأسبوع القادم. وتتضمن الحملة التي تهدف الى "دعم وتمكين أبناء المدينة من مواجهة تداعيات أزمة كورونا، تعبئة الإستمارة الإلكترونية الرسمية لبلدية صيدا أو من خلال إرسال صورة عن إخراج القيد العائلي والمهنة مع كتابة عنوان السكن ورقم ​الهاتف​ بشكل واضح خلال خمسة أيام إبتدائآ من يوم الجمعة 3-4-2020 من ​الساعة​ الثامنة صباحآ إلى الساعة الخامسة بعد الظهر يوميآ.

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