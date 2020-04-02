الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري: نحذر من مغبّة استغلال الكورونا واستقدام الآليات للمرج

أعلنت الحملة الوطنية للحفاظ على ​مرج بسري​، في بيان، انه "في عزّ الإفلاس والجوع وانتشار المرض، قرّرت ​الحكومة​ اليوم الإستمرار بصفقة ​سد بسري​ وتدمير الأراضي الزراعيّة وهدر مئات ملايين ال​دولار​ات من أموال الشعب ال​لبنان​ي، وهذا القرار المتهوّر للحكومة هو خضوع لأصحاب المصالح المنتفعين من المشروع عبر ​مجلس الإنماء والإعمار​"، موضحة ان "الدراسات العلميّة أكدت أنّ السد لن يمتلئ بكميّات ​المياه​ المزعومة وسيفشل كما فشل سد بريصا في الضنيّة، وسيشكّل خطراً على سلامة المناطق المجاورة في ​الشوف​ وجزّين وصيدا، وسيجرّ المياه المسرطنة إلى ​بيروت​، وسوف يقضي السد على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي يجب زراعتها لدعم ​الأمن​ الغذائي في لبنان في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة".

وحذرت الحملة الحكومة من "مغبّة استغلال ​الكورونا​ واستقدام الآليات إلى مرج بسري، ونطالب بتحويل أموال صفقة السد التي تفوق 600 مليون دولار لمساعدة ​العائلات المحتاجة​ ومكافحة وباء الكورونا".