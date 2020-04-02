سفيرة لبنان بإيطاليا: السلطات أبدت تعاونها مع الطاقم الطبي اللبناني

أشارت سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر، إلى أن السلطات الإيطالية أبدت كل التعاون مع الفريق الطبي اللبناني، بشرط أن تتخصص أماكن بعد دخول الركاب إلى المطار وقبل دخولهم إلى داخل الطائرة".
وأوضحت ضاهر في مداخلة تلفزيونية، أن هناك أكثر من 600 مواطن لبناني سجل للعودة إلى لبنان، وأكثر من نصفهم طلاب"، مبدية جهوزيتها لأي خطوة وتعاون لإعادة اللبنانيين من إيطاليا".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية إتخذت قراراً بإعادة اللبنانيين الراغبين العودة إلى الوطن ابتداءا من نهار الأحد القادم.
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