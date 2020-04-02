المحامي فرنجية ردا على عطالله: الوقاحة إيقاف البلد لتوزير باسيل

رد عضو المكتب السياسي في ​تيار المردة​ ​المحامي سليمان فرنجية​ على عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​غسان عطالله​، وذلك في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، واعتبر فرنجية أن "الوقاحة أن توقف البلد سنتين ونصف من اجل الرئاسة وأن توقف البلد عند كل تشكيل وزارة من اجل توزير الوزير السابق ​جبران باسيل​، وأن تسعى الى قانون ​انتخابات​ يأتي بباسيل نائب، وأن تأخذ 11 وزير في حكومات العهد، وأن ينزل نصف الشعب على الطريق ولا يرف لكم جفن، وأن تستأثروا ب​التعيينات الادارية​ والعسكرية والقضائية".

وكان عطالله قد صرح بأن "البعض يتعامل بوقاحة مع ملف التعيينات عبر فرض الحصص او التهديد بالانسحاب والاستقالة. وفيما كان ​التيار الوطني الحر​ صاحب التمثيل الأكبر يتهم بالاستئثار، تبدو الصورة واضحة اليوم فماذا لو كان التيار هو من يتصرف على هذا النحو؟ ما كان ليحدث؟ فعلا وكأنهم لا يدرون بما يمرّ به اللبنانيون".