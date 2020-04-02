هل الأقنعة الطبيّة تضمن الحماية من كورونا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استخدم العديد من المواطنين في آسيا، الأقنعة الواقية خلال تفشي فيروس كورونا، مقارنة بدول الغرب حيث حضت الحكومات المواطنين على توفير هذه السلعة للفرق الطبية التي تكافح الوباء في الخطوط الأمامية، ما يطرح السؤال عن جدواها في الحد من الإصابات.

ويتفق الخبراء في أن الأقنعة الطبية العادية المستخدمة في مناطق في آسيا خلال مواسم البرد والحساسية لا تضمن الحماية من عدوى فيروس كورونا.

لكن يُنصح الأشخاص المصابون بالفيروس باستخدام هذه الكمامات لمنع نقل العدوى للآخرين. وتشير أدلة إلى أن انتقال الفيروس يمكن أن يحصل قبل أن يعلم الأشخاص المصابون واقع إصابتهم، ما عزز الرأي المؤيد لاستخدام الأقنعة باعتبارها قادرة على المساعدة في الحدّ من العدوى.

وأعلنت الحكومة اليابانية، أمس الأربعاء، أن كل أسرة ستحصل على قناعين من القماش يمكن استخدامها بشكل متكرر. أما أهالي هونغ كونغ فلا يتوقفون عند ارتدائها بل يرسلونها إلى أقارب في الخارج. ويعتبر ارتداء الأقنعة الواقية أساسيًا في تدابير مكافحة الفيروس.

وقال المدير والأستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة هونغ كونغ، كيجي فوكودا إن "أهالي المدينة يعتبرون ارتداء الكمامة وسيلة يسعى من خلالها الشخص لحماية المجتمع الأوسع نطاقًا ونفسه... أما في المكان الذي نشأت فيه، في الولايات المتحدة، يعتبرُ البعض أن استخدام الأقنعة تعديًا على الفرد أو لزامًا مفروضًا غير مرغوب به".

وسجلت أجزاء من آسيا أعدادًا منخفضة نسبيًا من الإصابات والوفيات بالفيروس، حيثُ أن اليابان وهونغ كونغ ودول آسيوية أخرى تحفز مواطنيها على ارتداء الأقنعة.

وأدى ذلك إلى إفساح المجال أمام نظريات تعتبر أن ارتداء القناع يسهم في تحقيق فرق. بالمُقابل الخبراء يشككون في ذلك.

وينسب الأستاذ في كلية الصحة بجامعة هونغ كونغ، بن كولينغ، انخفاض الإصابات إلى عدد من تدابير الصحة العامة المطبقة في تلك الدول. وتشمل تلك التدابير "رصد الحالات وعزلها، وتتبع الأشخاص الذين خالطوا المصابين وحجرهم وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي".

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وحذّر فوكودا، أيضًا من اعتبار ارتداء القناع "عاملًا سحريًا"، وقال أن "بعض المناطق مثل سنغافورة أبلت حسنًا عمومًا من دون التشديد جدا على استخدام الأقنعة".

وينسب فوكودا، أن الأعداد الأقل للإصابات إلى تدابير مثل رصد المخالطين للمصابين والتنسيق الجيد والتباعد الاجتماعي "والشعب القلق منذ بدء الأزمة والراغب في العمل إلى جانب أجهزة الصحة". وأضاف أن "تضافر العوامل هو المهم".

وتشير منظمة الصحة العالميّة، إلى نقص عالمي وإلى الحاجة الماسة لإرسالها إلى الطواقم الصحية في الخطوط الأمامية في معركة مكافحة الوباء. ولا تزال تنصح الناس بعدم استخدام الأقنعة الواقية توفيرًا لها. علمًا أن بعض الخبراء حذروا من ارتداء القناع الطبي، خوفًا من أن يأتي بنتيجة عكسية.

وقال الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة في جامعة ريدينغ، سايمون كلارك إن "الكمامات تمنح الناس شعورًا زائفًا بالأمان".

ويخشى كلارك أن تؤدي التوصيات باستخدام الأقنعة الواقية، إلى تشجيع الرافضين للالتزام بتدابير بالتباعد الاجتماعي على القيام بذلك.

مُتابعًا أنه "يمكنني تصوّر وضعًا يعتقد فيه المصابون وهم بالتالي ينقلون الفيروس، أن كمامتهم تمنحهم الإذن للخروج إلى الأماكن العامة أو العمل".

وأضاف أنه "نعرف جميعا أشخاصا يستخفون بنقل الرشح إلى العمل ومشاركته مع الجميع - سيكون الأمر نفسه مع فيروس كورونا". ورغم غياب أدلة قوية هناك مؤشرات على أن مسؤولين في دول الغرب يفكرون في التشجيع على استخدام الكمامات.

وفرضت النمسا وسلوفاكيا استخدام الأقنعة الواقية، وذكر العالم الأميركي أنطوني فاوتشي، حديثًا لوكالة "فرانس برس" إنه عندما تستقر الإمدادات، يمكن توسيع نطاق توصيات ارتداء الأقنعة للمساعدة في الحؤول دون انتقال العدوى من الأشخاص المصابين.

وقال كاولينغ إنه "لا يزال يتعين إجراء مزيد من الأبحاث لوضع القرارات المتعلقة بأنواع الأقنعة المفيدة وكيفية استخدامها، لكن زيادة استخدام القناع قد تكون مفيدة".