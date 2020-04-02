موسكو توقف عمل المطاعم والمقاهي والحانات وغيرها باستثناء خدمة التوصيل

الخميس 2 أبريل 2020

صورة أرشيفية

وقَع محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، قرارا بتعليق عمل المطاعم والمقاهي والمقاصف والحانات وكل أماكن تناول الطعام حتى الأول من شهر أيار/ مايو 2020، باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة.

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وجاء في قرار محافظ موسكو المنشور على موقع إدارة المدينة: "حتى الأول من شهر أيار/ مايو، تعليق عمل المطاعم والمقاهي والمقاصف والحانات وأماكن تناول الطعام العامة، باستثناء خدمة الوجبات الجاهزة التي لا تحتاج إلى زيارة المواطنين لها، وأيضا باستثناء خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل". كما تضمن القرار وقف عمل جميع المتاجر ما عدا البقاليات، والصيدليات ومتاجر البضائع المخصصة للحيوانات.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق عطلة مدفوعة الأجر تمتد من 28 آذار/ مارس وحتى الـ5 من نيسان/ أبريل، وتم تمديدها اليوم حتى 30 من نيسان/ أبريل.

وسبق أن أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه اعتبارا من 30 آذار/ مارس في موسكو، يجب على جميع سكان موسكو مراعاة نظام العزل المنزلي الذاتي بغض النظر عن العمر. وسيكون من الممكن مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة.