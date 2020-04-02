العراق يسجل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 2 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل حالتي وفاة و٤٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وذكرت الوزارة في بيان أنَّ الإصابات الجديدة موزعة كالآتي: بغداد الكرخ (1)، مدينة الطب (1)، البصرة (٥)، النجف (١٠)، السليمانية (12)، كربلاء (٧)، أربيل (٢)، كركوك (٥) وديوانية (١).

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ولفتت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة؛ في كل من بغداد الرصافة والبصرة، فيما سجلت 20 حالة شفاء جديدة، موزعة كالآتي بغداد الكرخ (١)، النجف (١٠)، كربلاء (٦) والبصرة (٣).

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى ٧٧٢ حالة، والوفيات ٥٤، وحالات الشفاء ٢٠٢.