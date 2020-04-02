فلسطين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس

الخميس 2 أبريل 2020

سجلت فلسطين 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ما يرفع إجمالي الإصابات لديها إلى 160، وفقا للعين.



وقال المتحدث الرسمي للحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في قريتي سنجل ودير جرير شمال شرق رام الله، وبلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

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وأضاف، في بيان، أن 4 من الإصابات لعاملين في مصنع إسرائيلي تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما، بينما تعود الإصابة الخامسة لسيدة ثلاثينية من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، والتي نقلت إليها العدوى من زوجها العامل في نفس المصنع الإسرائيلي.

وتابع ملحم: "جرى نقل المصابين إلى مراكز الحجر الصحي في بعض فنادق رام الله، ومستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا".

وأشار إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 160 إصابة.