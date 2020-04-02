إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

الخميس 2 أبريل 2020

علي لاريجاني

أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان علي لاريجاني أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

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وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "نتائج فحص رئيس البرلمان لاريجاني جاءت إيجابية، وهو الآن قيد الحجر الصحي".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 124 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2875 إصابة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3160 شخصًا فيما تجاوزت الإصابات 50 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانوبور، في مؤتمر صحفي إنه تم "تسجيل 2875 إصابة جديدة و124 حالة وفاة بفيروس كورونا في غضون الـ24 ساعة الماضية".

وتابع أنه بذلك "يصل إجمالي المصابين إلى 50468 والوفيات إلى 3160 شخصًا، فيما تعافي أكثر من 11 ألف آخرين".