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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء المصري يكشف أن بلاده ما زالت في المرحلة المتوسطة من تفشي كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 2 أبريل 2020
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن البلاد ما زالت في المرحلة المتوسطة من تفشي فيروس كورونا، وبعيدة عن مرحلة الخطر حتى الآن.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن هناك حتى الآن 860 حالة مصابة بفيروس كورونا، وما زلنا في المرحلة المتوسطة من تفشي الفيروس.
وتابع أن إمكانيات وزارة الصحة حتى الآن أكبر بكثير من أعداد الإصابات الحالية بفيروس كورونا، ولكن مما يدعو للأسف أن بعض العائدين من الخارج لم يلتزموا بتعليمات الحجر الصحي.
وأوضح مدبولي أن الحجر الصحي للعائدين من الخارج يجري في أماكن لائقة، ورئيس الجمهورية أمر بتحمل نفقاتهم، ونجحنا في إعادة الغالبية العظمى من مواطنينا الذين كانوا عالقين بالخارج.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن البلاد تراهن على وعي المواطن، ونرجو عدم الاستهتار بخطورة فيروس كورونا، خاصة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا لدينا يتراوح ما بين 800 و850 حالة.
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