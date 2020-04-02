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شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تفرج عن 18 ألف سجين لمنع انتشار كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 2 أبريل 2020
أعلنت إندونيسيا، الخميس، الإفراج عن نحو 18 ألف سجين في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون المكتظة.
وقالت المتحدثة باسم المديرية العامة للسجون ريكا أبرينتي: "هدفنا هو الإفراج عن نحو 30 ألف سجين في الإجمال، لكن قد يكون العدد النهائي أعلى"، وأضافت: "هذا جزء من الخطة الرامية لتجنب انتشار كوفيد-19".
ويشمل القرار المساجين الشباب والكهول الذين أمضوا ثلثي عقوبتهم على الأقل، ويجب على المعنيين البقاء في الحجر الصحي لأسبوعين عقب إطلاق سراحهم.
وتوجد في إندونيسيا 522 مؤسسة سجنية تحوي نحو 270 ألف سجين. وكثيرا ما تشهد السجون عمليات فرار، كما تنتقد لسوء ظروف الاحتجاز.
ورحبت منظمة العفو الدولية بهذا الإجراء، لكنها دعت الحكومة الإندونيسية إلى توسيعه ليشمل "سجناء الضمير" وكبار السن.
وقال مدير المنظمة في إندونيسيا عثمان حميد: "إنهم قابلون للتأثر بكوفيد-19 ويجب الإفراج عنهم لدواعٍ إنسانية".
وتابع: "سيفاقم الوباء ظروف الاحتجاز السيئة، خاصة غياب المياه النظيفة والاكتظاظ".
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