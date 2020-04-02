شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً في حادث سرقة ماشية بجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول محلي في جنوب السودان اليوم الخميس، إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرين خلال اشتباكات بين عصابات سرقة الماشية والمزارعين في جنوب السودان.

وقال ماريك نانجا ماريك المتحدث باسم ولاية ويسترن ليكس ، إن شبانًا مسلحين من عشيرة مانوير هاجموا حظيرة للماشية تابعة لعشيرة جوك بالقرب من بلدة رمبيك في الولاية الواقعة في ذلك البلد المضطرب، وسرقوا نحو 80 بقرة بحسب ماريك.